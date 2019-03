Après que Sergio Agüero ait été nommé joueur du mois de février, c’est désormais Pep Guardiola qui a été congratulé pour les quatre succès consécutifs de son équipe, permettant aux siens de se relancer dans la course au titre.

Parmi ces succès, il est logique d’évoquer la victoire contre Arsenal (3-1) et le lourd succès contre Chelsea (6-0). Pep Guardiola remporte ce titre pour la 6e fois depuis son arrivée. Il devance Unai Emery et Ole Gunnar Solskjaer.

Pep Guardiola has won the Barclay’s @premierleague Manager of the Month award for February !

The City boss oversaw four wins from four matches last month, including a fine performance in the 6-0 victory over Chelsea.

#mancity pic.twitter.com/ctfUZ71ElE

— Manchester City (@ManCity) 8 mars 2019