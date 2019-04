Cet après-midi, la Premier League a annoncé que Jürgen Klopp était élu entraîneur du mois. Une belle récompense pour l’entraîneur de Liverpool. Les Reds font d’ailleurs coup double.

En effet, Sadio Mané vient d’être élu joueur du mois de mars en Premier League. Le Sénégalais a notamment marqué trois buts. Espérons pour les pensionnaires d’Anfield, engagés sur tous les fronts, qu’il poursuive à ce rythme.

S A D I O @premierleague Player of the Month for March pic.twitter.com/t0HrNft6bH

— Liverpool FC (@LFC) 12 avril 2019