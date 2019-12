Quatrième du Ballon d’Or 2019, Sadio Mané (27 ans) a réalisé une année exceptionnelle avec à la clé une Ligue des Champions remportée avec Liverpool et une finale de Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. Et l’attaquant ne s’arrête pas en si bon chemin depuis le début de la saison.

D’ailleurs, il a été nommé joueur du mois de novembre en Premier League ! Une récompense méritée au vu de ses prestations ces dernières semaines puisqu’il a déjà inscrit 9 buts en 15 rencontres de championnat.

SADIO @premierleague Player of the Month for November pic.twitter.com/tcHcoSy259

— Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019