Absent de la dernière liste de la sélection argentine communiquée par Lionel Scaloni, Sergio Aguero peut se consoler avec une nouvelle distinction individuelle. L’attaquant de Manchester City a été désigné joueur du mois de février en Premier League.

Le buteur des Citizens a inscrit sept réalisations en quatre matchs pendant le mois de février. C’est la sixième fois qu’Aguero remporte ce trophée depuis son arrivée en Angleterre. En revanche, l’intéressé ne l’avait pas encore gagné cette saison.

@aguerosergiokun has been named @EASPORTSFIFA @premierleague Player of the Month for February !

Four games

Four wins

Seven goals

#mancity pic.twitter.com/z0utzeYb2l

— Manchester City (@ManCity) 8 mars 2019