L’argent ne fait pas le bonheur. La Premier League, le championnat le mieux rémunéré en droits TV (environ 3 milliards par an) pourrait connaitre quelques changements avec ses diffuseurs. En effet, Sky Sports souhaiterait diffuser une vidéo de trois minutes avec les meilleurs moments du match directement à la fin de celui-ci sur YouTube.

Mais la BBC, autre diffuseur du Championnat, ne l’entend pas de cette oreille car cela aurait un impact direct sur ses émissions d’après-match. Le Daily Mail indique que cela ne devrait pas se ressentir pour des émissions telles que Match of the Day, présenté par Gary Lineker, car les résumés ne seront pas accompagnés d’analyses d’experts et de journalistes. Les deux parties devront se mettre d’accord pour trouver un arrangement.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10