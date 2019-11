La 14e journée de Premier League offrait un choc du bas de tableau entre Southampton, 19e, et Watford, 20e. Un match qui sentait bon le Championship. Et dans ce choc des mal classés, c’est l’ancien Rennais Ismaïla Sarr qui est venu ouvrir le score, plein de sang froid devant Alex McCarthy (0-1, 24e), et glacer le St. Mary’s Stadium. Son premier but en Premier League.

Mais les Saints ont su réagir en fin de rencontre et inverser la tendance. C’est l’inévitable Danny Ings, buteur pour la 8e fois sur ses dix derniers matches, qui a égalisé en renard après un gros travail de Djenepo (1-1, 78e). Le sublime coup franc de James Ward-Prowse offrait la victoire à Southampton (83e, 2-1). Ce précieux succès permet à Ralph Hasenhüttl de respirer un peu et aux Saints de reprendre la 18e place, deux points derrière le premier non relégable, Everton.