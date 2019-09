Auteur de 5 buts en 4 matches de Premier League depuis le début de la saison, Teemu Pukki (29 ans) a décroché le titre de joueur du mois d’août en Angleterre. Le Finlandais a devancé Sergio Agüero (Manchester City), Ashley Barnes (Burnley), Kevin de Bruyne (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool) et Raheem Sterling (Manchester City) dans les suffrages.

« C’est un grand honneur. C’est un super début de saison alors que je suis très content. Maintenant, nous devons commencer marquer plus de points. Je pensais pouvoir marquer des buts à ce niveau mais je ne pensais pas que j’en aurais mis autant », a-t-il confié au site officiel du club.

Did someone say #PukkiParty ?

Congratulations to @EASPORTSFIFA Player of the Month for August… Teemu Pukki !#PLAwards pic.twitter.com/uvCeRBjnVn

— Premier League (@premierleague) September 13, 2019