Dans le cadre de la 18ème journée de Premier League, Everton accueillait Tottenham à Goodison Park. Les Toffees se montraient dangereux dès la 9ème minute sur un centre de Walcott repris de la tête par Richarlison. La tentative de l’attaquant brésilien passait à côté. Les Spurs réagissaient quatre minutes plus tard avec Harry Kane bien lancé par Trippier, mais le buteur anglais manquait son lob (12e). Les hommes de Marco Silva ouvraient le score sur un superbe mouvement initié par Sigurdsson qui décalait sur la gauche Calvert-Lewin. L’attaquant d’Everton centrait aux six-mètres pour Walcott qui ajustait Lloris (1-0, 21e). Les Spurs égalisaient six minutes plus tard. Sur un long ballon de Kane, la mésentente entre Zouma et Pickford profitait à Son qui propulsait le ballon au fond des filets (1-1, 27e). Avant la pause, Tottenham prenait l’avantage. Moussa Sissoko lançait sur la gauche Son qui butait sur Pickford, Alli opportuniste catapultait le ballon au fond des filets (1-2, 35e). Juste avant la pause les hommes de Mauricio Pochettino réalisaient le break.

Le coup-franc de Son heurtait le montant et revenait sur Kane qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (1-3, 41e). Au retour des vestiaires, Tottenham assénait le coup de grâce. Bien lancé par Trippier sur la droite, Kane voyait son centre renvoyé par Keane, Eriksen aux vingt mètres trompait Pickford d’une superbe volée (1-4, 48e). Trois minutes plus tard, Everton réduisait le score. Bien servi par Richarlison à l’entrée de la surface, Sigurdsson d’une frappe croisée ajustait Lloris (2-4, 51e). A l’heure de jeu, les Spurs poursuivaient leur festival offensif. Lamela lançait Son dans la profondeur qui ajustait tranquillement Pickford (2-5, 61e). Everton perdait une nouvelle fois le fil sur une contre attaque meurtrière de son adversaire. Davies sur la gauche lançait Son qui centrait pour Kane dont le plat du pied trompait Pickford (2-6, 74e). Le calvaire d’Everton s’achevait sur le score de (2-6). Grâce à ce succès, Tottenham confortait sa troisième place et revenait à deux points de Manchester City.