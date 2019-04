Ce soir, Tottenham recevait chez lui la modeste équipe de Brighton pour un match en retard de la 33e journée. Toujours victorieux depuis qu’ils jouent dans leur nouveau stade, les Spurs jouaient gros dans cette lutte intense pour le Big Four. Et après tout un match où les deux équipes se sont neutralisées, Christian Eriksen a réussi à délivrer les siens en toute fin de match (1-0). Un résultat qui permet aux hommes de Mauricio Pochettino de consolider la troisième place (70 points).

Au classement, les Spurs prennent trois points d’avance sur Chelsea (67 pts) et relèguent Arsenal (66 pts) et MU (64 pts) à quatre et six points (mais avec un match en plus). Enfin, Southampton rencontrait Watford pour le compte d’un match en retard de la 31e journée. Et si les Saints ont partagé les points (1-1), cette partie a surtout été l"occasion d’assister au but le plus rapide de l’histoire de la Premier League inscrit par Shane Long.

Les résultats de la soirée :

Tottenham - Brighton : 1-0 (Eriksen)

Watford - Southampton : 1-1 (Gray ; Long)

Le classement de la Premier League