Les Spurs restaient sur une large victoire contre Everton (4-0), cette fois-ci, ils n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul face à Southampton. Au quart d’heure de jeu, Ryan Bertrand prend le meilleur sur Serge Aurier et centre au premier poteau. Surpris, le Colombien Davinson Sanchez détourne le ballon au fond de ses propres filets (1-0 ; 15e).

Les Londoniens vont vite réagir par l’intermédiaire d’Harry Kane. Sur corner, l’attaquant anglais saute plus haut que tout le monde et trompe la vigilance d’Alex McCarthy (1-1 ; 18e). Le score en restera là et Tottenham perd deux points précieux dans la course aux places européennes. A noter la sortie sur blessure de Serge Aurier (73e).