Ce soir se jouaient quatre rencontres de Premier League. Dans l’une d’elles, Tottenham s’est incliné sur la pelouse de Leicester (1-2). Jamie Vardy a inscrit un sublime lob avant que Mahrez n’envoie un boulet de canon dans la lucarne de Lloris. En deuxième période, Harry Kane a réduit l’écart

Dans une autre rencontre, Manchester United n’a fait qu’une bouchée de Watford. Enfin, au moins en première période, rentrant aux vestiaires avec trois buts d’avance (3-0). Les Red Devils se sont finalement imposés 4-2 (Ashley Young par deux fois et Lingard ainsi que Martial à une reprise pour MU ; Deeney et Doucoure) et consolident donc leur deuxième place.

Le classement de Premier League ici.

Retrouvez le film du match entre Manchester United et Watford sur note live commenté.

Les résultats de la soirée :

Leicester 2-1 Tottenham : Vardy (13e) et Mahrez (45e +1) pour les Foxes ; Kane pour Tottenham

Brighton 0-0 Crystal Palace

WBA 2-2 Newcastle : Robson-Kanu (45e +1) et Field (56e) pour WBA ; Clark (59e) et Evans (83e, csc) pour Newcastle

Watford 2-4 Manchester United : Deeney (77e, sp) et Doucoure (84e) pour Watford ; Young (19e, 25e), Martial (32e) et Lingard (86e) pour MU