5 matches au programme cet après-midi en Premier League. Parmi ces rencontres, Tottenham, sur le podium, affrontait Burnley, toujours bloqué en fin de classement. Après un bon début de match, Tottenham s’offrait une première occasion mais Lucas ne cadrait pas (18e). A la demi-heure de jeu, Lamela tentait sa chance mais Joe Hart s’imposait (32e). Avant la pause, Ashley Barnes voyait sa tête passer juste au-dessus (44e). Ce dernier récidivait au retour des vestiaires, mais la défense des Spurs sauvait Hugo Lloris (50e). Les Spurs dominaient mais ne parvenaient pas à trouver la faille, à l’image d’une nouvelle parade de Joe Hart contre Lamela (75e), puis d’une frappe non-cadrée de Son (86e). Finalement, dans le temps additionnel, Eriksen offrait le succès aux siens après une délicate déviation de Kane (1-0, 90e+1). Tottenham revient à cinq points de Manchester City et à trois points de Liverpool.

Sur les autres pelouses, Watford s’est fait peur en fin de match contre Cardiff (3-2). Le premier but était l’oeuvre de Deulofeu, auteur d’un joli slalom dans la défense après une passe décisive de Doucouré (1-0, 16e). Au retour des vestiaires, Holebas doublait la mise d’une superbe frappe à l’entrée de la surface (2-0, 52e) avant que Quina ne pense sceller le sort de la rencontre (3-0, 68e). Finalement, en fin de match, Hoilett réduisait le score de fort belle manière (3-1, 81e), avant que Reid ne relance le suspense dans la foulée (3-2, 83e), sans conséquence. De leur côté, les Wolves ont enchaîné un troisième succès grâce à des réalisation de Jimenez (1-0, 12e) et Cavaleiro (2-0, 90e+4). Pour sa part Crystal Palace, affrontait Leicester, et les locaux se sont imposés grâce à une très belle frappe lointaine de Milivojevic (1-0, 39e). Enfin, Newcastle a remporté le match de la peur à Huddersfield grâce à Rondon, à la conclusion d’une belle contre-attaque des visiteurs (0-1, 55e).

Les résultats de l’après-midi :

Crystal Palace 1-0 Leicester : Luka Milivojevic (39e) pour Crystal Palace.

Huddersfield 0-1 Newcastle : Jose Rondon (56e) pour Newcastle.

Tottenham 1-0 Burnley : Christian Eriksen (90e+1) pour Tottenham.

Watford 3-2 Cardiff : Gerard Deulofeu (16e), Jose Holebas (52e), Domingos Quina (68e) pour Watford ; Junior Hoilett (81e), Bobby Reid (83e) pour Cardiff.

Wolverhampton 2-0 Bournemouth : Raul Jimenez (13e), Ivan Cavaleiro (90e+4) pour Wolverhampton.