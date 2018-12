Après sa défaite contre Arsenal dans le derby de Londres (2-4), Tottenham se déplaçait sur la pelouse de Leicester pour y défier le 9e du championnat (16e journée de Premier League). Les coéquipiers d’Harry Kane voulaient profiter du faux pas de Manchester City un peu plus tôt dans la journée à Stamford Bridge (0-2) pour revenir à cinq points des hommes de Pep Guardiola. Et dans ce match, les Spurs l’ont emporté 0-2.

Dans une première période sans réelles occasions, Serge Aurier distillait un caviar à Heung-Min Son qui concluait d’une frappe dans la lucarne adverse (0-1, 45e+1). Dans ce match très fermé et peu attrayant, Tottenham marquait un second but par l’intermédiaire de Dele Alli (0-2, 58e). Les Spurs l’emportaient finalement et reprenaient leur place sur le podium (3e). En face, Leicester reste neuvième, à quatre points de Manchester United, sixième.