Les dernières semaines n’ont pas été très brillantes du côté de Tottenham avec un match nul contre Norwich City (2-2) et des défaites contre Southampton (1-0) puis Liverpool (1-0). Huitièmes, les Spurs voulaient se replacer à la faveur d’un succès. Pour cela, il fallait prendre le meilleur sur une équipe de Watford qui se retrouvait 17e. Assez équilibrée, la première période tournait à l’avantage des Hornets avec des frappes de Gerard Deulofeu (33e) et Troy Deeney (42e).

Au retour des vestiaires, Abdoulaye Doucouré (47e) puis Ismaïla Sarr (51e) passaient tout proches de trouver le chemin des filets. Si Heung-min Son réagissait (62e), c’est bien Watford qui maîtrisait son sujet et obtenait un penalty après une main de Jan Vertonghen dans la surface. Cependant, Paulo Gazzaniga plongeait bien sur la gauche pour détourner le ballon (70e). Malgré les entrées de Christian Eriksen et Gedson Fernandes, l’équipe de José Mourinho n’y arrivait pas et Watford tenait ce match nul 0-0. Dans les derniers instants, Erik Lamela passait tout proche de marquer mais Ignacio Pussetto sauvait d’un souffle sur la ligne (90e +3). Au classement, Tottenham gagne une place et se retrouve 7e. Même situation pour Watford qui se retrouve 16e.