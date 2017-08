Une petite révolution pourrait avoir lieu en Premier League. La période des transferts se cloturerait plus tôt. Plus particulièrement avant le match de reprise de la saison, en août. Voici la mesure que prendrait la Premier League, si l’on en croit Sky Sports. Mesure qui sera largement discutée part les 20 clubs de D1 anglaise lors de la prochaine assemblée générale, en septembre. Au moins 14 clubs voteraient pour.

Cette mesure a un objectif : rendre la League plus forte. Certaines études tendent à prouver que les club de Premier League sont plus faibles si leur mercato se termine le 31 août, trois semaines après la reprise du championnat. L’équilibre des effectifs et la préparation d’avant-saison en subissent les conséquences. Cette réforme ne concernerait que le mercato d’été anglais et pourrait s’appliquer dès la saison 2018-2019.