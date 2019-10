La dixième journée de Premier League se poursuivait cet après-midi après la victoire éclatante de Manchester City (3-0) face à Aston Villa. Ce dixième opus avait démarré en fanfare avec le retentissant succès de Leicester (9-0) face à Southampton. A 16 heures, se déroulaient ainsi trois rencontres. Soulagé après sa victoire face à West Ham le week-end dernier, Everton (avec Digne et Sidibé), se déplaçait au Falmer Stadium pour y affronter Brighton. Le match démarrait bien mal pour les hommes de Marco Silva qui encaissaient un premier but par Gross sur coup-franc (1-0, 15e). Les Toffees égalisaient cinq minutes plus tard sur un but contre son camp de Webster qui prolongeait une tête de Richarlison consécutive à un corner de Digne (1-1, 20e).

Dans le dernier quart d’heure, Everton prenait l’avantage grâce à Calvert-Lewin. Bien lancé par Holgate, l’attaquant anglais ajustait Ryan d’une frappe croisée (1-2, 74e). Cinq minutes plus tard, Brighton égalisait sur un penalty converti par Neal Maupay (2-2, 79e). Brighton tirait son épingle du jeu dans les ultimes secondes suite à un but contre son camp de Digne (3-2, 90+4). De son côté, West Ham affrontait Sheffield United. Les Hammers ouvraient le score juste avant la pause par Snodgrass bien servi par Yarmolenko (1-0, 44e). Le promu égalisait après l’heure de jeu grâce à une belle volée de Mousset (1-1, 68e). Dans le dernier match de cet après-midi, Watford et Bournemouth se quittaient sur un résultat nul (0-0).

Les résultats de l’après-midi

Brighton 3-2 Everton : Gross (15e), Maupay (79e, sp), Digne (90+4, csc) pour Brighton ; Webster (20e, csc), Calvert-Lewin (74e) pour Everton

Watford 0-0 Bournemouth

West Ham 1-1 Sheffield United : Snodgrass (44e) pour West Ham ; Mousset (68e) pour Sheffield United