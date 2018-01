Après avoir écarté Jocelyn Gourvennec et donné temporairement les clés de l’équipe professionnelle à Eric Bédouet, les choses semblent se préciser pour la venue de Michel Preud’homme aux Girondins de Bordeaux.

Selon La Dernière Heure, l’ex-entraîneur de Bruges était bien présent hier sur la Plaine des sports du Haillan pour discuter avec les dirigeants bordelais et surtout Nicolas De Tavernost, actionnaire majoritaire du club au scapulaire. Le technicien belge souhaiterait un salaire entre 200 000 et 250 000 euros par mois pour un contrat de deux saisons et demi. Concernant son staff, le quotidien belge précise que Michel Preud’homme voudrait retravailler avec Emilio Ferrera, qui a été son entraîneur-adjoint notamment à Al Shabab Riyad.