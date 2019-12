Le Paris Saint-Germain a enchaîné une quatrième victoire de rang en Ligue 1 samedi en s’imposant face à Montpellier (3-1, 17e journée). Un match durant lequel Neymar a agacé avant de régaler. Invité sur le plateau du Canal Football Club ce dimanche soir, le défenseur du PSG Abdou Diallo est donc revenu sur la qualité de jeu du club de la capitale. L’occasion pour lui de parler du numéro 10 brésilien, auteur d’un but et d’une passe décisive, qu’il a défendu.

« Inquiétude (sur le niveau de jeu, ndlr), je pense que le mot est un peu exagéré mais par contre, on y pense car le club est ambitieux. On a de très bons joueurs, donc on se doit de pratiquer un beau jeu. On va travailler là-dessus, c’est sûr. Maintenant, quand j’entends parler de Neymar, Mbappé, machin... À la fin, Neymar a raté des choses, certes, mais il en a réussi beaucoup. Il provoque une expulsion, il marque, fait une passe décisive, il débloque la situation quoi. Mais on est toujours plus dur avec les grands joueurs, ça fait partie du jeu », a développé l’ancien défenseur du Borussia Dortmund. Des mots qui devraient faire plaisir à l’international auriverde, critiqué par Andy Delort ou encore Michel Der Zakarian ces dernières heures.