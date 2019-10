Adil Aouchiche (17 ans) vit un début de saison particulier. Après avoir connu sa première titularisation en Ligue 1 contre Metz, le 30 août dernier (0-2), le milieu offensif du Paris Saint-Germain va s’envoler pour le Brésil dans le cadre du Mondial U17 avec l’équipe de France qui commence ce dimanche face au Chili (21h). Mais avant cela, l’un des protégés de Thomas Tuchel a évoqué sa relation avec Kylian Mbappé (20 ans).

« C’est un joueur extraordinaire qui possède toutes les qualités pour gagner le Ballon d’or. Quand on n’a pas de solution, on lui donne le ballon. Il va super vite, il est très fort devant le but… En dehors du foot, il me donne beaucoup de conseils, raconte le jeune joueur dans les colonnes du Parisien. C’est important pour nous, les jeunes, d’avoir un tel exemple. »