L’avenir d’Adrien Rabiot au PSG s’inscrit de plus en plus en pointillé. Alors que la piste barcelonaise semble la plus sérieuse, Mundo Deportivo croit savoir que le milieu de terrain parisien veut rencontrer Nasser Al-Khelaïfi, actuellement en Russie, pour parler de son futur dans le club de la capitale.

Rabiot n’aurait pas de bonnes relations avec le directeur sportif Antero Henrique et préfère attendre le retour du président pour parler directement avec lui. L’agent et mère du joueur, Véronique Rabiot, privilégierait un changement décor pour son fils, ne croyant plus au projet parisien.