Le PSG affiche désormais 7 titres de champion de France à son palmarès. Ce soir, le club francilien a écrasé Monaco 7-1 pour valider ce nouveau trophée. A la fin de la rencontre Canal Plus a pu avoir Al-Khelaïfi pour lui demander ce qu’il en était de la rumeur Thomas Tuchel.

« Quand on aura signé avec quelqu’un, on l’annoncera. Pour l’instant, on n’a rien fait. On a un coach aujourd’hui. On a gagné 7-1 avec lui. Il a un contrat jusqu’en fin de saison. Je pense avoir répondu à la question » a simplement déclaré le président parisien.