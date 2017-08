Nasser Al-Khelaïfi se trouve actuellement en Europe et plus particulièrement à Madrid. Selon As, le président du Paris Saint Germain serait arrivé ce jeudi matin dans la capitale espagnole. La présence de l’homme fort du club francilien s’expliquerait par sa volonté de gérer plusieurs dossiers.

En effet, le dirigeant parisien doit rencontrer ce samedi les représentants du portier de l’Atlético Jan Oblak. La clause libératoire du gardien slovène est estimée à 100 millions d’euros. En parallèle, Al-Khelaïfi pourrait également s’entretenir avec ses homologues du Real Madrid concernant Thomas Meunier selon le quotidien espagnol. Le champion d’Espagne reste très intéressé par l’international belge.