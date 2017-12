Sitôt après la défaite du PSG à Munich face au Bayern 3-1, Nasser Al-Khelaïfi a exprimé son mécontentement au micro de beIN Sports. Le président du club français s’est dit déçu de la performance des joueurs même si il reste ambitieux pour les échéances à venir et notamment les 8es de finale qui auront dans un peu plus de deux mois.

« On n’a pas joué. C’est vrai, je suis très déçu du résultat, de la qualité du jeu, surtout en première période. Après, on était mieux, mais pas assez pour obtenir le nul. On a des grands joueurs, on ne vient pas ici pour prendre 3-1. Je suis optimiste pour le futur, mais on n’a pas donné tout ce qu’on pouvait sur ce match. On finit premier, oui, mais il faut bien se préparer pour les 8es, il faut bien réfléchir. »