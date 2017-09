Pour le compte de la septième journée de Ligue 1, Montpellier recevait le PSG à la Mosson. Les hommes de Michel Der Zakarian ont tenu tête à une équipe parisienne un peu apathique (0-0). Interrogé au micro de Canal + à la fin de la rencontre, le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la contre-performance parisienne, sans paraître vraiment inquiet.

« C’est très difficile, avec le terrain, avec l’ambiance. Il y a beaucoup de choses. C’est très difficile. Les joueurs ont essayé, mais quelque fois on fait match nul. On va regarder le match avec le coach, pour progresser, a-t-il déclaré », avant de se projeter sur le match de mercredi, en Ligue des champions : « on est venu ici pour gagner, avant le Bayern, c’était important. Mais on va oublier ce match, et penser au match du Bayern. On ne peut pas changer ce résultat. On va travailler pour le match de mercredi prochain ». Quant à l’absence de Neymar, le président parisien ne veut pas s’en servir d’excuse pour expliquer le match nul. « Ce n’est pas parce que Neymar n’est pas là. On a d’autres joueurs », a-t-il conclu.