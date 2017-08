Après avoir officiellement présenté Neymar ce vendredi, Nasser Al Khelaïfi s’est exprimé chez nos confères de Sky Sports cet après-midi. Le président du Paris Saint Germain a accepté d’aborder le dossier Alexis Sanchez un temps pressenti à Paris avant l’arrivée de Neymar. L’homme fort du club francilien a balayé d’un revers de main la venue de l’international chilien dans la capitale.

« Alexis Sanchez est un joueur d’Arsenal aujourd’hui. Nous avons du respect pour Arsenal et j’ai d’excellentes relations avec Arsène Wenger. Et si je veux Alexis Sanchez, j’en parlerai avec Arsène, » a assuré Al-Khelaïfi. Pour rappel, Wenger a scellé l’avenir de son international chilien et confirmé qu’il resterait avec les Gunners cette saison.