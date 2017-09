Depuis dimanche soir, un sujet anime les lèvres de tous les amateurs du football français et de suiveurs du Paris Saint-Germain : la brouille entre Neymar et Cavani lors de la rencontre face à Lyon (2-0). Tandis que le ton serait aussi monté entre les deux hommes dans le vestiaire avec le match.

Invité à s’exprimer sur les ondes de RMC, Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du PSG, a renvoyé la balle dans le camp des médias. « Non, il n’y a rien. C’est vous, les médias, qui faites les problèmes », a-t-il rétorqué. Le président du PSG aurait rencontré les deux stars selon RMC. Le média français ajoute qu’Antero Henrique et Unai Emery vont se réunir demain avec les deux joueurs pour mettre un terme à cette querelle. Un accord "gagnant-gagnant" serait envisagé concernant les primes d’objectifs. Mais la hiérarchie en vigueur, à savoir Cavani tireur de pénalty n°1 et Neymar n°2, resterait la même pour le moment.