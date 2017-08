C’est officiel, après un long suspense, le Paris SG vient d’annoncer l’arrivée de Kylian Mbappé (18 ans) sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le président des Rouge-et-Bleu Nasser Al-Khelaïfi est aux anges d’avoir pu s’offrir l’attaquant international tricolore, révélé la saison passée à l’AS Monaco.

« C’est avec beaucoup d’émotion et de satisfaction que j’accueille Kylian Mbappé dans la famille du Paris Saint-Germain. Il était primordial pour le football français de garder et faire progresser un tel talent dans notre championnat. Des joueurs de son âge, il est sans nul doute l’un des plus prometteurs au monde grâce à ses immenses qualités techniques, physiques et mentales. Depuis son éclosion au haut niveau, il véhicule une excellente image, celle d’un jeune joueur très respectueux, ouvert, ambitieux et déjà très mûr. Sous nos couleurs, au milieu de très grands joueurs, Kylian va poursuivre une progression qui profitera également à l’équipe de France dans les mois et années à venir. Avec son arrivée, plus que jamais, notre équipe va faire vibrer le cœur des supporters », a-t-il lancé dans le communiqué officiel du PSG.