Le Paris SG, vainqueur de l’Olympique Lyonnais (2-0, 6e journée de Ligue 1), se retrouve ce lundi avec la gueule de bois. Son succès et sa première place au classement sont en effet éclipsés par l’épisode de la brouille entre Neymar et Edinson Cavani au sujet d’un coup franc puis d’un penalty durant la rencontre. Daniel Alves, au micro de la télévision brésilienne SporTV, a tenu à remettre les choses à plat.

« J’allais tirer (rires). J’ai pris le ballon pour tirer le coup franc, parce que j’en ai déjà mis quelques-uns (rires) ! Je le sentais. Je crois que ce n’est rien, le plus important est que l’équipe soit en tête plus que quelconque statistique individuelle. Je crois que, quand on a envie et que le jeu est bloqué, on veut prendre ses responsabilités. C’est ce que j’ai voulu faire à ce moment-là, mais Ney m’a pris la balle et a fini par tirer. J’avais déjà tiré le premier et j’ai essayé de prendre celui-là aussi, mais malheureusement, je ne l’ai pas pu », a-t-il lancé.