Arrivé cet été du côté du Paris Saint-Germain qui menait un vrai duel avec Manchester City, Dani Alvès s’est imposé en tant que leader naturel dans cette équipe. Pourtant, l’intéressé refuse qu’on dise que c’est le chef.

« Nasser est le propriétaire du PSG, pas moi. Je crois que j’ai un leadership naturel qui me permet de diriger une équipe. J’ai cette capacité. Je parle toujours de l’équipe, mais je ne me considère pas comme le chef. Parce que le chef commande. Moi je ne commande rien du tout. Je me considère comme un leader naturel, qui essaie de transmettre des choses à travers l’action. Et le chef ne sera jamais devant. Au contraire, il sera toujours derrière. Moi, non. Je suis au front, prêt à guider les personnes, l’équipe, pour qu’elle atteigne ses objectif », a indiqué Dani Alvès lors du stage hivernal du PSG à Doha, des propos rapportés par RMC.