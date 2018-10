Leader incontesté du championnat de France et auteur du meilleur début de saison de son histoire (9V/9), le Paris Saint-Germain s’avance cet après-midi (Parc des Princes, 17h) face à Amiens avec un avantage de huit points sur son dauphin lillois et l’objectif clair de faire le plein avant de retrouver la Ligue des champions. En face, les Picards voyagent mal cette saison. Ils n’ont gagné qu’un seul point sur 16 possibles (N1, D3) en déplacement et n’ont surtout inscrit qu’un but. Ils seront en quête d’exploit à Paris.

Pour cette rencontre avant la Ligue des Champions, Thomas Tuchel n’a pas retenu Neymar ni Thomas Meunier, laissés au repos, alors que Marquinhos est finalement présent. Le capitaine, Thiago Silva, est également absent. Au coup d’envoi, il concocte un 4-3-3, avec Areola dans le but, un duo Marquinhos-Kehrer dans l’axe de la défense et la surprise Nkunku sur le côté droit. Au milieu, Verratti évolue aux côtés de Draxler et Rabiot. Devant, Di Maria est aligné à gauche, Mbappé à droite et Cavani dans l’axe. Du côté de Christophe Pélissier, c’est un 4-2-3-1 qui est aligné au coup d’envoi. Avec un milieu de qualité, composé de Gnahoré et Monconduit devant la défense, Ganso, El Hajjam et Ghoddos un cran plus haut. Otero est seul en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Areola - Nkunku, Kehrer, Marquinhos, Bernat - Rabiot, Verratti, Draxler - Mbappé, Cavani, Di Maria

Amiens : Gurtner - Krafth, Gouano, Adenon, Dibassy - Gnahoré, Monconduit - El Hajjam, Ganso, Ghoddos - Otero