Actuel entraîneur du Bayern Munich, avec qui il a encore gonflé son palmarès en remportant la Supercoupe d’Allemagne ce samedi, Carlo Ancelotti n’en garde pas moins un œil sur ses anciens clubs. Le technicien italien, interrogé par La Gazzetta dello Sport, a ainsi livré son sentiment au sujet de l’arrivée de Neymar au Paris SG et ses conséquences, aussi bien sur qu’en dehors du terrain.

« Ils étaient déjà forts, ils sont désormais très forts. (...) Neymar est phénoménal, il aidera tout le groupe à grandir. Et puis, il y a d’autres grands joueurs, aux côtés du Brésilien : je pense à Verratti, à Cavani, à Di Maria, à Thiago Silva, à Dani Alves. Croyez-moi, le PSG luttera jusqu’au bout pour soulever le trophée. De plus, l’arrivée de Neymar, outre l’apport technique, a apporté l’enthousiasme nécessaire pour le moral de tout l’environnement du club. Le football est une forme de spectacle, il doit être considéré de la sorte. Si certains chiffres circulent, c’est que quelqu’un peut les payer. Moi, je ne me scandalise pas. Les jugements sur Neymar ne doivent pas être formulés sur la base des montants versés par le PSG à Barcelone, mais sur ce qu’il montrera sur le terrain. Avec le ballon au pied, Neymar, c’est du spectacle pur », a-t-il lâché. C’est dit !