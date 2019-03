Cette semaine, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont rappelé qu’ils étaient les deux meilleurs joueurs de la planète football. Mais au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria estime qu’un certain Kylian Mbappé fait lui aussi partie de cette trempe de joueurs.

« Kylian est presque au niveau de tous ces phénomènes (Messi, Ronaldo, Neymar, ndlr). Leo fait des choses différentes des autres. Cristiano, Neymar et Mbappé ont des qualités similaires : la vitesse et la puissance. Si nous avions pu aller plus loin en Ligue des Champions, il (Mbappé) se serait battu pour le Ballon d’Or », a-t-il déclaré à TyC Sports.