Avec 5 buts toutes compétitions confondues, Angel Di Maria (31 ans) est l’atout offensif n° 1 du Paris SG depuis le début de l’exercice. L’attaquant argentin, au micro d’ESPN en Argentine, a savouré

« Je suis content, c’était important de bien démarrer et d’afficher un bon niveau. On sait que, si tu n’es pas bon, un autre peut prendre ta place. (...) Je suis dans un bon moment, je suis titulaire. (...) Les débuts de saison sont importants. Tu montres comment tu es. Dans les grands clubs, il est important d’être à 100% toute l’année », a-t-il glissé, avec un objectif bien précis en tête. « J’essaie de faire le maximum pour pouvoir revenir en sélection. Ça me dérange qu’on parle de mon âge, ça n’a rien à voir ».

