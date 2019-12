Cette première moitié de saison est décidément un calvaire pour Edinson Cavani (32 ans). Blessé dès le coup d’envoi du championnat et indisponible durant plusieurs semaines, l’Uruguayen, qui avait fait son retour en novembre, pourrait ne plus réapparaître sur les terrains français jusqu’en 2020. C’est en tout cas ce que laisse entendre Le Parisien.

Déjà absent du groupe à l’occasion du déplacement à Saint-Etienne, El Matador ne s’est pas entraîné ce lundi et sa présence mercredi soir au Mans (1/4 de finale de la Coupe de la Ligue) serait quasiment actée. Afin de ne prendre aucun risque, le staff parisien envisagerait donc sérieusement de ne pas l’utiliser non plus lors du dernier match de l’année 2019 contre Amiens le week-end prochain.