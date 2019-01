On le sait, le Paris SG cible Frenkie de Jong (21 ans) pour cet été. Le club de la capitale, en concurrence avec le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern Munich notamment, souhaite finaliser ce dossier au plus vite. RMC Sport révèle d’ailleurs que le directeur sportif parisien Antero Henrique s’est rendu, avec son responsable juridique, pour tenter d’avancer ses pions pour l’international néerlandais.

Les deux hommes ont fait l’aller-retour dans la journée. On ignore ce qui a accouché de cette réunion au sommet. RMC Sport précise toutefois, comme l’expliquaient NOS et Marca un peu plus tôt dans la journée, que les champions de France en titre aimeraient faire coup double en attirant également Matthijs de Ligt (19 ans), défenseur international de l’Ajax et Golden Boy 2018, pour cet été.