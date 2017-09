Wendel frappe toujours à la porte du Paris Saint-Germain. Le milieu central est l’une des stars montantes du football brésilien, et fait forte impression à Fluminense. Et selon Globo Esporte, le joueur pourrait débarquer au Parc des Princes en janvier prochain.

Le transfert avoisinerait 10 millions d’euros (+ 1 million en bonus) et serait payé en deux temps en raison des difficultés économiques du club brésilien. Mais selon le média brésilien, l’opération devrait être conclue très prochainement, et le milieu de terrain devrait rejoindre la grande colonie brésilienne au PSG (Neymar, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves et Lucas Moura).