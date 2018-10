Présent à Hanovre pour le jubilé de son ancien joueur à Arsenal Per Mertesacker, Arsène Wenger a évoqué les actualités de la planète foot au micro de Sky Sport Germany. Outre l’arrivée de Thierry Henry sur le banc de l’AS Monaco, le technicien alsacien est revenu sur le début de saison du PSG, et de son entraîneur Thomas Tuchel.

L’ex-coach des Gunners s’est montré dithyrambique sur son homologue allemand. « Je regarde beaucoup Tuchel. Il s’est adapté très vite au football français. Ses débuts au PSG sont excellents. Les premières impressions sont très positives. Et je pense que c’est très important quand on vient de l’étranger », a-t-il estimé. Malgré une défaite face à Liverpool en Ligue des Champions (2-3), Tuchel et ses joueurs sont sur une série de 9 victoires en autant de journées en Ligue 1. Un record.