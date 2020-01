Il ne reste plus que quelques jours pour que l’Atlético de Madrid et le Paris Saint-Germain trouvent un accord dans le dossier Edinson Cavani. Une chose est sûre cependant, les trois parties semblent vouloir que le départ de l’Uruguayen à Madrid se concrétise rapidement. Aux dernières nouvelles, le club de la capitale française demandait 15 millions d’euros à l’Atlético ; un montant que les Colchoneros pourraient débourser.

Et selon les informations de Deportes Cuatro, l’agent du Matador est actuellement à Madrid pour boucler l’opération. L’entourage du meilleur buteur de l’histoire du PSG se veut assez optimiste quant au dénouement de ce dossier et pense que le joueur va bien jouer sous les couleurs rouges et blanches en deuxième partie de saison. De son côté, la Cadena SER explique que le PSG pourrait avoir donné le feu vert, alors que le quotidien AS affirme que le transfert pourrait être officialisé dans les heures à venir. Affaire à suivre donc...