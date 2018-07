Blessé lors du quart de final entre l’Uruguay et la France au Mondial (défaite 2-0), l’avenir d’Edinson Cavani (31 ans) au PSG est de plus en plus remis en question. Alors que des rumeurs sur l’envie de Neymar d’imposer Luis Suarez dans la capitale circulent, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a évoqué un retour d’El Matador chez les Partenopei, lors d’une rencontre avec les tifosi.

« Cavani perçoit 20 millions d’euros tous les 10 mois. [...] S’il le souhaite, il peut m’appeler, réduire son salaire et me mettre en contact avec son club. Mais je ne sais même pas si le PSG veut le vendre. Cela lui ferait plaisir de revenir au Napoli parce qu’une partie de sa famille est ici. Mais quand il est parti, il n’a pas eu de scrupule. » La balle est désormais dans le camp de l’Uruguayen.