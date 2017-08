Serge Aurier traverse une période compliquée. Le latéral droit ivoirien de 24 ans devrait (et souhaite) quitter le Paris Saint-Germain, mais son transfert cale en raison d’un problème administratif. Comme l’explique L’Équipe ce vendredi, Aurier est tout proche de rejoindre Tottenham, et un accord de 25 millions d’euros (assorti de bonus) aurait même été trouvé entre le club londonien et parisien.

Sauf que l’ancien joueur de Toulouse ne peut pas encore jouer pour les Spurs, car il attend toujours de pouvoir décrocher son visa d’entrée et de travail sur le territoire anglais. Des avocats travaillent actuellement pour l’obtention de ce document, et les dirigeants de Tottenham voudraient accélérer le transfert malgré tout. Ainsi, L’Équipe révèle que Daniel Levy - propriétaire des Spurs - se serait même déplacé jeudi à Paris pour discuter avec Antero Henrique - le directeur sportif du PSG. Et une visite médicale anticipée se serait même déroulée hier dans la capitale française. Tottenham veut aller vite car il craint de se faire devancer par d’autres concurrents sur le dossier, comme la Juventus Turin .