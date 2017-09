Titulaire en début de saison dernière au PSG, Alphonse Areola s’est vu reléguer sur le banc par Kévin Trapp. Cette saison, il a récupéré sa place de titulaire mais pour combien de temps ? Fabien Barthez, ancienne gloire dans les buts de l’équipe de France, a planché sur la situation du portier français, dans les colonnes du Parisien ce lundi. Le champion du monde 1998 y dévoile notamment la recette pour être meilleur que la concurrence, dans les cages :

« Quand tu es gardien, la concurrence, c’est toi-même, pas les autres. Après, c’est difficile si on te remet en question de l’extérieur. Nous, les gardiens, on sait tous plus ou moins attraper les ballons. A ce niveau, ce qui fait la différence, c’est la tête. Elle te permet d’avoir cette souplesse, cette agilité, cette aisance, cette force, comme sur des actions en profondeur où ça se joue à rien. La décision se prend en moins d’une demi-seconde. »