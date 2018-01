Alors que Neymar est arrivé à Paris dans l’effervescence la plus totale, Yuri Berchiche est, lui, venu en toute discrétion puisqu’il n’a même pas été officiellement présenté à la presse. Quoi qu’il en soit, les deux hommes évoluent sous le maillot du PSG cette saison. Interrogé par la Cadena COPE, le latéral gauche a été invité à s’exprimer sur la situation de son coéquipier brésilien, auteur d’un match exceptionnel contre Dijon mercredi. Ses propos sont relayés par Culture PSG. « On savait déjà que "Ney" fait partie des meilleurs joueurs du monde (...) J’ai eu la chance de le voir évoluer dans les deux championnats et je le vois heureux, à faire ce qu’il sait faire, et jouer un rôle dans l’équipe qui est très important. Il est décisif, avec ses buts et ses passes décisives et au final, c’est très bon pour nous tous également ».

Concernant les rumeurs l’envoyant au Real Madrid, Yuri a confié : « Oui, il n’écoute pas tout, ne fait pas de commentaires dans le vestiaire sur ce sujet, et je crois que "Ney" est heureux ici à Paris, il a beaucoup de gens qui l’entourent, la famille, les amis et je crois qu’il a tout ici pour être le meilleur. Et je te le dis, nous, ses partenaires, on fait tout pour l’aider à être le meilleur (...) Je crois bien que oui (il va rester à Paris). Allons ! Au final, le club a fait un investissement énorme, et je ne crois pas que Paris ne le laisse partir ou ne cherche à le vendre. Je crois que finalement, tous les jours, on ne se préoccupe pas des millions et moi je le vois heureux ici. Nous avons un grand défi à relever, celui de gagner la Champions League, et avec Ney qui est dans sa meilleure période en ce moment, ce sera plus facile pour nous. ».