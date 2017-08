Arrivé au PSG cet été, Yuri Berchiche n’a pas encore été présenté officiellement aux médias. Il a donné ce jeudi une longue interview à Mundo Deportivo. L’occasion pour lui de revenir sur son départ. Ses propos sont relayés par L’Équipe.« Ma première intention était clairement de rester à la Real, cela me faisait infiniment plaisir de jouer l’Europa League. Le club a voulu me transférer. » L’Espagnol ne regrette pas aujourd’hui lui qui est entré dans un autre monde au Paris Saint-Germain.

« Quand je suis arrivé, j’avais un peu peur de voir dans quel vestiaire j’allais tomber. Il n’y a pas longtemps, je jouais avec eux sur la Playstation et aujourd’hui je suis avec eux. Après quelques jours, ces premiers doutes se sont effacés. C’est un vestiaire normal ». Berchiche est heureux malgré un faible temps de jeu. « Je savais que je n’allais pas jouer dès le début. Je suis en concurrence sur un poste avec un international français qui a beaucoup de bagage et que personnellement j’aime beaucoup, mais je suis tranquille car au long de l’année, il y aura des opportunités pour tout le monde. Unai m’avait appelé avant de venir ici. Cette confiance qu’il a en moi, j’essaie de la lui rendre de la meilleure manière possible. Cela aide toujours que ce soit un entraîneur qui a vraiment voulu que tu viennes, c’est un plus. »