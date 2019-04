Ancien joueur du Paris Saint-Germain et désormais à la Juventus, Blaise Matuidi a suivi l’élimination de son ancien club lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United (2-0 et 1-3). Un fiasco qu’il a déjà connu avec les Franciliens lors de la fameuse "remontada" face au FC Barcelone (4-0 et 1-6) en 2017. Interrogé par Canal +, il n’a pas eu un constat alarmiste.

« Ça peut arriver à tout le monde. C’est arrivé à Madrid (contre l’Ajax, ndlr), donc ça peut arriver aux meilleurs. Ils sont sur la bonne voie, ils ont un grand entraîneur. Il a changé beaucoup de choses. Il faut aussi accepter que pour faire de grandes choses, il faut aussi du temps », a expliqué le champion du Monde.