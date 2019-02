Battus par l’Olympique de Marseille mardi à l’Orange Vélodrome (0-1), les Girondins de Bordeaux voulaient se reprendre ce samedi au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. L’équipe d’Eric Bedouet n’a cependant pas réussi à réaliser l’exploit, avec finalement une défaite sur le score de 1-0. Interrogé après la rencontre au micro de Canal +, Benoît Costil est revenu sur le match des siens.

« Ce soir, je dirais que c’était presque le contexte parfait avec trois jours avant un match important dans toutes les têtes et une gestion de leur effectif. C’était le bon moment mais on n’a pas réussi. En première mi-temps, on aurait pu prendre cher mais en seconde, on a été bien une majeure partie. Il y a beaucoup de regrets, avec beaucoup d’opportunités. On avait dit qu’il fallait qu’on donne une bonne image, c’était important mais il y a eu du mieux », a expliqué le capitaine bordelais.