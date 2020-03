Le Paris Saint-Germain accueille le Borussia Dortmund à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (21h00). Battus 2-1 à l’aller en Allemagne, les Parisiens tenteront d’inverser la tendance, dans un stade qui sonnera creux. Face à l’expansion de l’épidémie de coronavirus en France, en Europe et dans le Monde, il n’y aura pas de public ce mercredi soir dans les travées du Parc des Princes pour ce qui constitue jusqu’ici le rendez-vous le plus important de la saison des hommes de Thomas Tuchel.

Pour ce rendez-vous majeur, le PSG se présente en 4-4-2, avec Navas dans le but, protégé par une défense composée de Kehrer, Marquinhos, Kimpembe et Bernat. Le duo Gueye-Paredes évolue devant la défense, alors que le quatuor offensif du soir est incarné par Di Maria, Cavani, Sarabia et Neymar. En face, Lucien Favre choisit d’aligner le 3-4-3 vainqueur à l’aller. En balance avec Julian Brandt, Thorgan Hazard accompagne bien Sancho et Haaland aux avant-postes. Guerreiro et Hakimi jouent toujours les pistons, Wistel et Can verrouillent l’axe, alors que la défense est une nouvelle fois composée de Zagadou, Hummels et Piszczek. Bürki est le dernier rempart.

Les compositions d’équipes :

PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar - Cavani, Sarabia

BvB : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Hazard - Haaland

