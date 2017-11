Star de la sélection brésilienne et du Paris Saint-Germain, Neymar est un modèle pour de nombreux jeunes. Et dans un entretien accordé à la FIFA, l’international auriverde a donné une partie de la recette de son succès.

« C’est quelque chose que l’on doit apprendre tout petit. Il ne faut pas avoir un ego très fort et penser seulement à soi-même, car au final, le football est un jeu collectif. Le fait d’aider et de mettre les coéquipiers dans la meilleure position possible par rapport au but, tout cela s’apprend dès le plus jeune âge. Il est certain qu’il y a des moments où je me charge moi-même de conclure une action, c’est même ce qui me caractérise, mais les passes décisives me rendent aussi heureux. Ç’a toujours été comme ça », a-t-il déclaré au site officiel de la FIFA.