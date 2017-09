Lorenzo Callegari ne s’imaginait pas disputer une rencontre de National 2 avec la réserve parisienne face à Chasselay ce samedi (0-0). Pourtant le jeune milieu de terrain de 19 ans était bien de la partie. Annoncé en prêt au Zenit et surtout au Genoa, aucun des deux clubs n’a réussi à se mettre d’accord et il est finalement resté dans la capitale française, comme nous vous le révélions sur notre site. Dans Le Parisien qui l’a interrogé suite à la rencontre, le joueur veut maintenant tourner la page.

« C’est vrai que mon souhait était de quitter le club cet été. Après, les clubs ne sont pas tombés d’accord. Ce n’est pas forcément évident à vivre car on s’imagine partir, on prévoit des choses. Mais cela sert d’expérience. Cela fait partie de la vie d’un footballeur. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive car l’hiver dernier, déjà, on avait évoqué un départ. Cela doit me servir. Je ne vais pas baisser les bras. Au contraire. Cela me forge. Je suis à 100% dans le projet CFA et je vais tout donner. Je garde le sourire. » Avec le manque de renfort au milieu en équipe première, il pourrait avoir sa chance durant la saison.