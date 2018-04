Au micro de Radio Rai 1, Fabio Capello a livré son pronostic sur les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo aux rangs de meilleurs joueurs du monde. Et le technicien italien voit deux Parisiens en très bonne place.

« Qui après Ronaldo et Messi ? Je pense à Mbappé, qui a un grand avenir, mais Ronaldo et Messi dureront encore deux ans. Après, il y a aussi Neymar qui peut être comparé à Messi, mais il doit encore s’améliorer. En résumé : Mbappé, qui sera le nouveau Ronaldo, et Neymar joueront le Ballon d’Or dans le futur », a-t-il lancé. C’est dit.