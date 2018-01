Absents depuis mercredi, jour de la reprise de l’entraîneur du Paris Saint-Germain au centre Ooredoo, Edinson Cavani et Javier Pastore vont devoir expliquer leur absence à Unai Emery.

Ce vendredi, le Parisien révèle que Cavani est revenu dans la capitale et a effectué ce jour un travail en salle au Camp des Loges. En revanche, Javier Pastore n’a toujours pas remis les pieds à Paris et son cas reste donc plus problématique aux yeux des décideurs parisiens.